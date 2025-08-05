Beşiktaş, St. Patrick's Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşılaşacak. Takım, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla hazırlıklarına devam ediyor.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde 7 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's ile oynayacağı 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maç sonrası oynanan ayak tenisiyle sona erdi.

Beşiktaş, St. Patrick's maçının çalışmalarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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