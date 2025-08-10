Beşiktaş, St. Patrick's Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda oynayacağı St. Patrick's rövanş maçı hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer liderliğinde antrenman yaparak başladı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick's ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. - İSTANBUL

