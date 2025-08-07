Beşiktaş, St. Patrick's'i 4-1 Mağlup Ederek UEFA Konferans Ligi'nde Öne Geçti

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Patrick's ile karşı karşıya geldi ve maçı 4-1'lik skorla kazandı. Tammy Abraham, hat-trick yaparak takımının galibiyetine önemli katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı St. Patrick's'i 4-1 mağlup etti.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında İrlanda ekibi St. Patrick's'e konuk oldu. TSİ 21.45'de başlayan mücadele Tallaght Stadyumu'nda oynandı. Bu maçta Slovenyalı hakem David Smajc düdük çaldı. Smajc'ın yardımcılıklarını David Gabrovec ile Tomaz Cerne üstlendi.

Ev sahibi St. Patrick's maça "Anang, McLaughlin, Grivosti, McClelland, Forrester, Lennon, Leavy, Mulraney, Power, Melia" ilk 11'iyle çıktı.

Beşiktaş ise mücadeleye "Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Abraham" ilk 11'iyle başladı.

Beşiktaş 9'uncu dakikada öne geçti. Muçi'nin pasında ceza yayı üzerindeki Rafa'nın dokunuşunda topu önünde bulan Mario'nun çektiği şutta top filelerle buluştu: 1-0. Beşiktaş, yeni golcüsüyle skoru 2-0'a getirdi. 14'üncü dakikada Svensson'un ortasında kalecinin sektirdiği topta Abraham, ağları havalandırdı: 2-0. Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. 23'üncü dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Abraham takımının 3'üncü kendisinin 2'nci golünü kaydetti: 3-0. Tammy Abraham hat-trick yaptı. 43'üncü dakikada siyah-beyazlılar penaltı kazandı. Topun başına geçen İngiliz golcü topu ağlarla buluşturdu ve ilk yarının skorunu belirledi: 4-0. St Patrick's ikinci yarının hemen başında golü buldu. 49'uncu dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Simon Power, farkı 3'e indirdi: 4-1. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş maçı 4-1 kazandı. Beşiktaş ile St. Patrick's oynanacak rövanş maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş maçını Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
