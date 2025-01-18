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Beşiktaş Solskjaer'i resmen açıkladı! İşte sözleşme süresi

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Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile 1,5 + 1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Norveçli teknik adamla 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzalandığı belirtildi.

Süper Lig devi Beşiktaş, Teknik Direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile 1,5 + 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

SÖZLEŞME SÜRESİ BELLİ OLDU

Siyah-beyazlı ekip Norveçli teknik adamla 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalandığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Ole Gunnar Solskjaer ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Norveçli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın büyük bir camia olduğunu ve kendisini evinde hissettiğini belirtti. Solskjaer, son olarak Manchester United'da görev yapmış ve Kasım 2021'de İngiliz ekibinden ayrılmıştı.

Beşiktaş Solskjaer'i resmen açıkladı! İşte sözleşme süresi
Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlparslan Aydoğan:

İsmail Kartal dan ve Serdar Topraktepe den farkı ne

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