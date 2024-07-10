Beşiktaş, Slovenya kampına antrenmanla başladı

Beşiktaş, Slovenya kampına Maribor kentinde bu akşam salonda yaptığı antrenman ile başladı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra havuzda yapılan kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Slovenya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.30 ve 19.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL