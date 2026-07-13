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Beşiktaş, Slovakya kampını yarın oynayacağı iki maçla tamamlayacak

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Beşiktaş, Slovakya'da sürdürdüğü yeni sezon kampını yarın Dinamo Malzenice ve Spartak Trnava ile oynayacağı iki hazırlık maçıyla sonlandıracak. Ardından UEFA Avrupa Ligi eleme maçı için İstanbul'a dönecek.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da sürdürdüğü kampı yarın oynayacağı 2 hazırlık maçıyla tamamlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, günün ilk maçında TSİ 12.00'de Slovak ekibi Dinamo Malzenice ile karşılaşacak. Basına kapalı yapılacak müsabaka, Beşiktaş'ın konakladığı X-BIONIC SPHERE'de oynanacak.

Beşiktaş, TSİ 18.30'da ise Anton Malatinsky Stadı'nda bir diğer Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar, bu müsabakaların ardından Slovakya kampını noktalayacak.

1 Temmuz'da Slovakya'ya gelen Beşiktaş'ın 14 günlük yurt dışı kampının, kafilenin Trnava'dan İstanbul'a dönüşüyle son bulması bekleniyor.

Siyah-beyazlı takım, daha sonra Danimarka ekibi Midtjylland ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçına İstanbul'da hazırlanacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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