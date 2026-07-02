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Beşiktaş Slovakya Kampına Başladı

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BEŞİKTAŞ, ikinci etap kamp çalışmaları için dün gittiği Slovakya'da bu sabah ilk antrenmanını yaptı.

BEŞİKTAŞ, ikinci etap kamp çalışmaları için dün gittiği Slovakya'da bu sabah ilk antrenmanını yaptı. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik program uygulandı. Takım toplantısının ardından ısınma hareketleri ve düz koşularla devam eden antrenmanın ikinci bölümünde taktiksel organizasyonlar çalışıldı. Çalışmayı sportif direktör Önder Özen de takip etti. Bu akşam kampa katılacak Wilfred Ndidi'nin yarınki idmanda yer alacağı öğrenildi.

Siyah-beyazlılar, kampın ilk hazırlık maçında bugün TSİ 18.00'de Macaristan 2'nci Lig takım Gyirmot ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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