Beşiktaş, Slovakya etabında hazırlıklarını sürdürdü / Metin eklendi
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma, pas ve taktik çalışmalarının ardından dayanıklılık koşularıyla tamamlanan idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Yeni sezona Slovakya'da yaptığı kampta hazırlanan Beşiktaş, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından taktik çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına bugün TSİ 17.00'de salonda yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı