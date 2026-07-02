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Beşiktaş, Slovakya'daki ilk çalışmasını yaptı

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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Slovakya'da kampa girdi. Samorin'de teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan ilk idmanda kondisyon ve taktik çalışıldı. Wilfred Ndidi'nin kampa katılması beklenirken, siyah-beyazlılar bugün Gyirmot ile hazırlık maçı yapacak.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Slovakya'da bulunan Beşiktaş, kamptaki ilk çalışmasını sabah saatlerinde yaptı.

Samorin kentindeki Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalıştı.

İlk 20 dakikası basına açık yapılan antrenmanın başlangıcında teknik heyet ve oyuncular, yaklaşık 10 dakikalık bir toplantı gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan ve koşularla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu ve futbol direktörü Önder Özen, antrenmanı tribünden takip etti.

Öte yandan, Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'nin bugün Slovakya kampına dahil olması bekleniyor.

Siyah-beyazlılar, kamptaki ilk hazırlık maçında bugün TSİ 18.00'de Macaristan'ın Gyirmot takımı ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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