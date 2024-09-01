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Beşiktaş-Sivasspor maçının VAR'ı belli oldu

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Beşiktaş-Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Beşiktaş- Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Tüpraş Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. AVAR'da da Hakan Yemişken görev yapacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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