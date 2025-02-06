Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti
Şehit binbaşının son görüntüleri duygulandırdı

Şehit binbaşının son görüntüleri

Beşiktaş, Sivasspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Sivasspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, salonda ve sahada yapılan çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 12.15'te yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Fenerbahçe'ye 3 isimden kötü haber
img

Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda hemen kaptı
img

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Dr. Ekrem Teymur: SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"
6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü
Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda hemen kaptı
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Galatasaray, bir yıldızı daha sessiz sedasız renklerine bağladı

Bir yıldızı daha sessiz sedasız bitirdiler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.