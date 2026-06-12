Haberler

Beşiktaş Hentbol Takımı, Şilili sol oyun kurucu Erwin Feuchtmann'ı transfer etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, daha önce 2014-2015 sezonunda formasını giyen Şilili sol oyun kurucu Erwin Feuchtmann'ı yeniden renklerine bağladı. Kulüp, 36 yaşındaki tecrübeli oyuncuya başarılar diledi.

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Şilili sol oyun kurucu Erwin Feuchtmann'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hentbol takımımız, 2014-2015 sezonunda formamızı terleten sol oyun kurucu Erwin Feuchtmann'ı kadrosuna dahil etti. Hentbol takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Erwin Feuchtmann'a şanlı formamızla başarılar dileriz." denildi.

36 yaşındaki hentbolcu, daha önce Artepref Villa de Aranda, Aschersleben, Odorheiu Secuiesc, TBV Lemgo, Handball West Wien, Gummersbach, Istres OPH, Ademar Leon ve son olarak Fenix Toulouse'da forma giydi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

İBB davasında "çıplak arama" iddiasına soruşturma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım kampında en çok merak edilen detay

Sır gibi saklıyor! Ne yaptırdığını kimse bulamadı
TFF Başkanı'nın saha kenarındaki görüntüsü olay oldu

Görüntüyü izleyenler aynı detaya takıldı

'30 yıldır mücadele veriyorum' diyen Netanyahu: İran nükleer silaha sahip olamayacak

"30 yıldır mücadele veriyorum" diyen Netanyahu'dan tarihi rest
e-Devlet'e 2 yeni özellik eklendi

e-Devlet'e 2 yeni özellik eklendi
Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Hakime silahlı saldırı davasında sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler

Davada gerilim yükseldi! Sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler
Trafikte yol kesen Cumhuriyet Savcısı hakkında soruşturma

Görüntü infial yaratmıştı! Ve o savcı için düğmeye basıldı