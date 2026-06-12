Beşiktaş Hentbol Takımı, Şilili sol oyun kurucu Erwin Feuchtmann'ı transfer etti

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Şilili sol oyun kurucu Erwin Feuchtmann'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hentbol takımımız, 2014-2015 sezonunda formamızı terleten sol oyun kurucu Erwin Feuchtmann'ı kadrosuna dahil etti. Hentbol takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Erwin Feuchtmann'a şanlı formamızla başarılar dileriz." denildi.

36 yaşındaki hentbolcu, daha önce Artepref Villa de Aranda, Aschersleben, Odorheiu Secuiesc, TBV Lemgo, Handball West Wien, Gummersbach, Istres OPH, Ademar Leon ve son olarak Fenix Toulouse'da forma giydi.