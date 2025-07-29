Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Rövanş Maçına Hazırlanıyor

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı ile yapacağı rövanş maçı için çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanlar, taktiksel hazırlıklarla sürdürülüyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'da oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularının ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş Futbol Takımı, Shakhtar Donetsk ile deplasmanda oynayacağı maç için yarın saat 13.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Polonya'nın Krakow kentine gidecek. Siyah-beyazlı ekip, saat 19.00'da ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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