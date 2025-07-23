Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Maçına Hazırlanıyor

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Takım, antrenmanlarını tamamladı ve maç taktiği üzerinde çalıştı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümde ise, Shakhtar maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Antrenmana sakatlığı bulunan Mustafa Hekimoğlu, Fahri Kerem Ay ve Can Keleş katılmadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Tüpraş Stadı'nda Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Bulgar hakem Georgi Kabakov'un yöneteceği müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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