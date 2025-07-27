Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçı için hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde devam etti. Antrenman, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarına, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, stretching çalışmasıyla başladı. İdman, iki grup halinde yapılan esneme çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarına, yarın saat 10.00'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Eltisinin zehirlemeye çalıştığı kadın o anları anlattı! Yaptığını pişkince itiraf etmiş

Eltisini zehirleyen kadının savunması yaptığı rezilliğin önüne geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomenin 'İtfaiyeci makyajı' izleyenleri çileden çıkardı

"Yangına giden itfaiyeci makyajı" görenleri çileden çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.