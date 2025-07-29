Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın Shakhtar Donetsk ile deplasmanda oynayacağı maç için saat 13.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Polonya'nın Krakow kentine gidecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, TSİ 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra 19.00'da ilk 15 dakikası basına açık antrenman yapılacak. - İSTANBUL