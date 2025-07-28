Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu öncesi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçı için Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman yaptı. Antrenman, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleşti.
BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarına, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor