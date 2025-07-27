Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla yapacağı rövanş maçı hazırlıklarına salonda gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, salonda yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, stretching çalışmasıyla başladı. İdman, iki grup halinde yapılan esneme çalışmasıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk ile maçın hazırlıklarını yarın saat 10.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor