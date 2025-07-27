Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, salonda yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, stretching çalışmasıyla başladı. İdman, iki grup halinde yapılan esneme çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk ile maçın hazırlıklarını yarın saat 10.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL