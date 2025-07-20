Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu için Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer liderliğinde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmaları ile devam etti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla devam etti. İdman, dar alanda yapılan maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün salonda basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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