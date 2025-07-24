Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e Yenildi; Joao Mario İlk Golünü Attı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e 4-2 kaybetti. Maçta Beşiktaş'ın gollerinden birini atan Joao Mario, yeni sezona golle başladı ve siyah-beyazlı formayla 8. golünü attı.
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 kaybettiği maçta takımının ikinci golünü kaydeden Joao Mario, 2025-2026 sezonuna golle başladı. Mario, siyah-beyazlı formayla ise 8. golüne imza attı.
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e 4-2 yenildi. Siyah-beyazlıların golleri 40. dakikada Abraham ve 87. dakikada Joao Mario'dan geldi.
Yeni sezona golle başlayan Mario, siyah-beyazlı forma altında da 8. golünü kaydetti.
Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezonu tüm kulvarlarda 37 maçta 7 gol, 4 asistle tamamlamıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor