Beşiktaş sezonu 1 puanla noktaladı - Haberler

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayarak tamamlayan Beşiktaş, 1 puana razı oldu.

Vodafone Park'ta 42. dakikada Rahmanovic'in attığı gole 90+1. dakikada Kenan Karaman'ın golüyle cevap veren Beşiktaş, sezonu 59 puanla bitirdi.

Siyah-beyazlı ekip, 38 haftalık süreçte 15 galibiyet, 14 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.

Ismael iç sahada 5 puan topladı

Beşiktaş'ta 31. hafta itibarıyla göreve başlayan teknik direktör Valerien Ismael, Vodafone Park'ta sezonu 1 puanla noktaladı.

İç sahadaki ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenen Ismael yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, daha sonra Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda Kasımpaşa'ya 3-0 yenilirken, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Ismael, siyah-beyazlı taraftarların önünde sezonu kapattığı maçta ise Konyaspor'a 1-1 berabere kalarak, Dolmabahçe'de 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 5 puan toplayabildi.

Larin'e ıslıklı veda

Beşiktaş'ta bu sezon sözleşmesi sona erecek isimler arasında yer alan ve henüz siyah-beyazlı kulüple anlaşma sağlayamayan Cyle Larin oyundan alınırken seyirciler tarafından yuhalandı.

60. dakikada yerini Güven Yalçın'a bırakan Kanadalı oyuncu kulübeye gelirken, Beşiktaşlı taraftarlar yuhalayarak tepki gösterdi.

Çebi ve yönetime tepki

Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmanın son bölümünde başkan Ahmet Nur Çebi aleyhine tezahüratlar yaptı.

Siyah-beyazlı futbolseverler zaman zaman "Yönetim istifa" ve "Trabzon'a başkan olsana" şeklinde tezahüratlarla yönetime tepki gösterdi. Beşiktaşlı taraftarların tepkisi maç sonunda da devam etti.

Vida taraftara veda etti

Siyah-beyazlı kulüpte 4. sezonunun sonunda sözleşmesi sona eren ve devam etmesi beklenmeyen Domagoj Vida maçın ardından sahaya girerek Beşiktaşlı taraftarlarla vedalaştı.

Siyah-beyazlı taraftarların tribünlere çağırdığı Hırvat futbolcu, bütün tribünleri dolaşarak izleyicileri selamladı.