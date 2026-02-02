Haberler

Beşiktaş, Serkan Emrecan Terzi'yi Sakaryaspor'a kiraladı

Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcusu Serkan Emrecan Terzi'yi Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Emrecan, önceki bölümde Serikspor'da 17 maçta 2 gol attı.

Siyah-beyazlı kulüpten yahılan açıklamada, oyuncunun sezon başında Serikspor'a kiralık transfer olduğu hatırlatılırken, "Serkan Emrecan Terzi, sezon sonuna kadar Sakaryaspor'a geçici transfer olmuştur. Serkan Emrecan Terzi'ye yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Emrecan Terzi, sezon başında kiralık transfer olduğu Trendyol 1. Lig ekibi Serikspor'da 17 lig maçında forma giyip 2 kez gol sevinci yaşadı.

