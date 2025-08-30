Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı Teknik Direktör Olarak Atadı

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak görevlendirdi. Yalçın, 2026-2027 sezonuna kadar kulüple sözleşme imzaladı ve daha önce Beşiktaş'ta 79 maçta 45 galibiyet elde etmişti.

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'den boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirildiğini açıkladı.

Yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan ve Avrupa kupalarından elenen Beşiktaş'ta teknik direktörlük değişikliği yaşandı. UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne'ye elenerek Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrılmıştı. Siyah-beyazlı kulüpte futbol A takımı teknik direktörü de belli oldu. Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

2008 ile 2010 yılları arasında Beşiktaş alt yaş kategorilerinde antrenörlük yapan Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyeri boyunca Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Alanyaspor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor'un yanı sıra 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında siyah-beyazlı ekibi de çalıştırdı.

Siyah-beyazlı kulübün başında önceki döneminde 79 müsabakaya çıkan Yalçın, 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı. 52 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlı kulüple 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası kazandı. - İSTANBUL

