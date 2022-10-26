Beşiktaş, Şenol Güneş ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
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Valerien Ismael ile yolları resmen ayırması an meselesi olan Beşiktaş'ta yeniden Şenol Güneş'in takımın başına geçmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılarda yapılacak son yönetim kurulu toplantısında fikir birliğine varılması durumunda deneyimli teknik direktör ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak.
Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in yerine Şenol Güneş'in geçmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar, Fransız hoca ile yolları resmen ayırır ayırmaz, Güneş ile sözleşme imzalamanın planlarını yapıyor.
2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK
NTV Spor'un haberine göre; 70 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaştı. Yönetim kurulu toplantısından Güneş ismi çıkması halinde tecrübeli çalıştırıcı ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalanacak.
"BİR ŞEY OLURSA ÖĞRENİRSİNİZ"
Konuya ilişkin açıklama yapan Güneş, "Beşiktaş'tan bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Bir şey olursa öğrenirsiniz." ifadelerini kullanmıştı.
Sizce Beşiktaş'a Valérien Ismaël'den sonra kim gelmeli?— Haberler.com (@Haberler) October 25, 2022