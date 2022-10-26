Beşiktaş, Şenol Güneş ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor

Valerien Ismael ile yolları resmen ayırması an meselesi olan Beşiktaş'ta yeniden Şenol Güneş'in takımın başına geçmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılarda yapılacak son yönetim kurulu toplantısında fikir birliğine varılması durumunda deneyimli teknik direktör ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in yerine Şenol Güneş'in geçmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar, Fransız hoca ile yolları resmen ayırır ayırmaz, Güneş ile sözleşme imzalamanın planlarını yapıyor.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

NTV Spor'un haberine göre; 70 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaştı. Yönetim kurulu toplantısından Güneş ismi çıkması halinde tecrübeli çalıştırıcı ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalanacak.

"BİR ŞEY OLURSA ÖĞRENİRSİNİZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Güneş, "Beşiktaş'tan bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Bir şey olursa öğrenirsiniz." ifadelerini kullanmıştı.