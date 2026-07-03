Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Scottie Wilbekin'i kadrosuna kattı
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD asıllı Türk oyuncu Scottie Wilbekin ile sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki oyun kurucu, son olarak Fenerbahçe Beko'da forma giyiyordu.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD asıllı Türk oyuncu Scottie Wilbekin'i renklerine bağladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fenerbahçe Beko'da forma giyen 33 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fenerbahçe, Wilbekin ile mart ayının sonunda karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.
Kaynak: AA / Emre Doğan