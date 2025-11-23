Haberler

Beşiktaş, Samsunspor Maçına Tek Değişiklikle Çıkıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor maçına göre Samsunspor karşılaşmasında tek değişiklik yaparak defansta Tiago Djalo'nun yerine Emirhan Topçu'yu 11'e aldı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçta, oyuncular kadın şiddetine dikkat çekmek için ısınmaya 'Kadına şiddete hayır' yazılı tişörtlerle çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Samsunspor karşılaşmasında tek değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Samsun karşısında tek değişiklik gerçekleştirdi. Yalçın, defansta Tiago Djalo'nun yerine Emirhan Topçu'ya görev verdi.

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile mekanik lomber ağrı tanısıyla tedavi programı uygulanan Rafa Silva kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın 11'i

Siyah-beyazlılar, Samsunspor karşısına; Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham 11'i ile çıktı. Yedeklerde ise Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Jota Silva, Tiago Djalo, David Jurasek ve Devrim Şahin bekledi.

Emirhan Topçu'nun cezası bitti

Siyah-beyazlılarda sarı kart cezasını tamamlayan defans oyuncusu Emirhan Topçu, 1 maç aranın ardından Samsunspor karşısında 11'de sahaya çıktı. Bu sezon Süper Lig 8 müsabakada forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 1 kez de rakip fileleri havalandırdı.

Taraftarlardan maça yoğun ilgi

Siyah-beyazlı taraftarlar, Samsunspor müsabakasında takımını yalnız bırakmadı. Taraftarlar, Tüpraş Stadyumu'nu oynanan karşılaşmada tribünleri doldurdu. Samsunspor taraftarı deplasman tribünündeki yerini aldı.

Futbolcular, kadına şiddete dikkat çekti

Beşiktaş ve Samsunsporlu futbolcular, kadın şiddetine dikkat çekti. İki takım oyuncuları ısınmaya 'Kadına şiddete hayır' yazılı tişörtlerle sahaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.