Beşiktaş, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik ve duran top çalışmasının ardından sona erdi.

Öte yandan Bodrum FK maçında sakatlanan Bakhtiyor Zainutdinov, Samsunspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL