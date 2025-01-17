Üye Girişi
Haberler
İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı

İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat, Silivri'ye nakledilecek

Tutuklanan Rıza Akpolat'ın gönderileceği cezaevi belli oldu
Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi

Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım o ülkeden geldi
Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem

Türkiye'den kopya çektiler! Komşuda savunmada yeni dönem

Beşiktaş, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maç öncesi antrenman yaptı. Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktik çalışmaları içeriyordu. Sakatslık nedeniyle Bakhtiyor Zainutdinov, Samsunspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik ve duran top çalışmasının ardından sona erdi.

Öte yandan Bodrum FK maçında sakatlanan Bakhtiyor Zainutdinov, Samsunspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer hamlesi
img

Tartışmalar bitmiyor! İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon
img

Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi

Peygamberliğini ilan etmişti! Bu kez inanmayanlara seslendi
Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki

Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
Husiler ateşkesten sonra da İsrail'i hedef aldı: 3 kenti vurdular

Ateşkesten sonra da İsrail'i hedef aldılar
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu

Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.