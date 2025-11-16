Beşiktaş, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, daha sonra ayak tenisi maçlarıyla sona erdi.

Sakatlıkları nedeniyle Mustafa Erhan Hekimoğlu, Necip Uysal ile Rafa Silva antrenmanda yer almadı. - İSTANBUL