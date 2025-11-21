Beşiktaş, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in on üçüncü haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.