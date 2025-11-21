Beşiktaş, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, 23 Kasım Pazar günü Samsunspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü ve ısınma koşuları ile taktiksel çalışmalar ile tamamlandı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Samsunspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor