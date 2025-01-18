Beşiktaş, Samsunspor ile Beraber Kalınca Galibiyet Hasreti Uzadı

Süper Lig'in 20. haftasında evinde Samsunspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, üst üste 2 kez galibiyet sevinci yaşamaya hasret kaldı. Siyah-beyazlılar, en son 2024 yılının eylül ayında üst üste 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta Bodrum FK'yı 2-1 mağlup eden Kartal, üst üste 2 galibiyet yaşama şansını da değerlendiremedi.

Siyah-beyazlılar, en son 2024 yılının eylül ayında ligde arka arkaya 3 puan almayı başardı. Beşiktaş, söz konusu dönemde önce iç sahada Eyüpspor'u 2-1, deplasmanda da Kayserispor'u 3-0 mağlup etmişti. - İSTANBUL