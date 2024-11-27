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Beşiktaş, Samet Aybaba ve Brad Friedel ile Yollarını Ayırdı

Beşiktaş, Samet Aybaba ve Brad Friedel ile Yollarını Ayırdı
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Beşiktaş, Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, her iki isme de hizmetleri için teşekkür etti.

Beşiktaş, Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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