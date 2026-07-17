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Dünya yıldızı Mohamed Salah Beşiktaş'a doğru

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Beşiktaş, Liverpool ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için menajeriyle görüşmelerde ilerleme kaydetti. 1+1 yıllık sözleşme üzerinde duruluyor.

BEŞİKTAŞ, transfer döneminin en büyük hamlelerinden birine imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlıların, Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Liverpool ile sözleşmesi sona eren Mohamed Salah'ın menajeriyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kaydedildiği belirtildi.

Taraflar arasında 1+1 yıllık sözleşme üzerinden yürütülen görüşmelerde anlaşma sağlanması halinde Mohamed Salah, Beşiktaş forması giyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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