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Beşiktaş sağ kanadı Poku ile güçlendiriyor

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Beşiktaş, transfer döneminin bitmesine 9 gün kala Bayer Leverkusen'den Ernest Poku'yu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak için anlaşma sağladı. 22 yaşındaki Hollandalı oyuncu, sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a geliyor.

TRANSFER döneminin bitmesine 9 gün kala atağa geçen Beşiktaş, sağ kanadını Ernest Poku ile güçlendirmek üzere. Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun isteği doğrultusunda sağ kanadı güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar 22 yaşındaki Ernest Poku ile anlaşma sağladı. Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen forması giyen Hollandalı oyuncu ile 1+4 yıllık kontratta anlaşan Beşiktaş yönetimi, oyuncunun kulübü ile yaptığı görüşmelerde sona geldi. Poku'nun sağlık kontrolünden geçip, resmi imza atmak için kısa sürede İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Poku'nun transferinin, satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleştirileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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