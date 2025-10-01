Beşiktaş, Rize Belediyespor'u Farklı Geçti!
Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rize Belediyespor'u 45-25 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rize Belediyespor'u 45-25 yendi.
Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, siyah-beyazlı takımın 22-12 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, maçı 45-25 kazandı.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor