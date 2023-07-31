Beşiktaş, Rebic'in maliyetini açıkladı

Beşiktaş, kadrosuna kattığı 29 yaşındaki Hırvat oyuncu Ante Rebic'in maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Siyah-beyazlıların Rebic'in transferiyle ilgili yaptığı açıklama şöyle: 'Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı 29 yaşındaki Hırvat futbolcu Ante Rebic, İstanbul'a geldi. Profesyonel futbolcu Ante Rebic transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için net 2.500.000 Avro garanti ücreti, net 280.000 Avro imza parası ve müsabakada yer aldığı süreye bağlı olarak azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir.'