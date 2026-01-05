Haberler

Beşiktaş GAİN, Ratiopharm Ulm'u ağırlayacak

Güncelleme:
Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda Beşiktaş GAİN, 13. haftasında Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını konuk edecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 13. haftasında Beşiktaş GAİN, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını konuk edecek.

Beşiktaş Akatlar'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, kupada oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı ve 3. sırada haftaya başladı.

Almanya temsilcisi ise çıktığı 12 karşılaşmada 5 galibiyet ve 7 yenilgiyle 8. basamakta kendine yer buldu.

Siyah-beyazlılar, grupta oynadığı son maçta NINERS Chemnitz'e 97-95 yenilmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
