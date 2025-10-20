Beşiktaş, Ratiopharm Ulm ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Beşiktaş Gain Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu dördüncü haftasında yarın Almanya'nın ratiopharm Ulm ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Ratiopharm Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 3 haftada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Alman ekibi ratiopharm Ulm ise 3 haftayı da yenilgisiz geçti.

Beşiktaş GAİN grubunda 3. sırada yer alırken, Almanya temsilcisi 2. basamakta bulunuyor.