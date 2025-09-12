Beşiktaş, RAMS Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç için son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusunun ardından taktik çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş Futbol Takımı, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.