Beşiktaş, RAMS Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Salon Antrenmanıyla Sürdürüyor
Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında karşılaşacak Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı öncesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde salon antrenmanıyla hazırlıklarını tamamladı. İdmanda kuvvet, esneklik ve koordinasyon çalışmaları yapıldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman yaklaşık 1 saat sürdü.
Siyah-beyazlılar, salonda gruplar halinde kuvvet, esneklik ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor