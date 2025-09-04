Haberler

Beşiktaş, RAMS Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Salon Antrenmanıyla Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında karşılaşacak Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı öncesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde salon antrenmanıyla hazırlıklarını tamamladı. İdmanda kuvvet, esneklik ve koordinasyon çalışmaları yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, salon antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman yaklaşık 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, salonda gruplar halinde kuvvet, esneklik ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

