Beşiktaş, RAMS Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını salon antrenmanıyla sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanda siyah-beyazlılar, gruplar halinde kuvvet, dayanıklılık ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

Beşiktaşlı futbolcular, akşamki idmanla RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.