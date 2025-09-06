Haberler

Beşiktaş, RAMS Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını salon antrenmanıyla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan idmanda futbolcular kuvvet, dayanıklılık ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanda siyah-beyazlılar, gruplar halinde kuvvet, dayanıklılık ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

Beşiktaşlı futbolcular, akşamki idmanla RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
