Beşiktaş, Rafa Silva'nın ayrılığını KAP'a bildirdi
Beşiktaş, 32 yaşındaki Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın Benfica'ya transfer olduğunu açıkladı ve resmi açıklamada anlaşmanın sağlandığı bildirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın SL Benfica kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi.
