Beşiktaş, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 2'nci haftasında Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular farklı çalışmalar yaptı. Yeni transfer Milot Rashica da ilk antrenmanına çıktı.