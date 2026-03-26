Milli maça özel koreografi

Türkiye- Romanya maçı öncesinde Beşiktaş Park tribünlerinde koreografi gerçekleştirildi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park'ta Romanya ile oynarken, tribünler tamamen doldu. Tribünlerde bu maça özel koreografi yapıldı. 'Aynı ruh, aynı hava' pankartlarıyla birlikte 2002 Dünya Kupası'ndaki milli takım kadrosu ile şimdiki milli futbolcuların yer aldığı iki ayrı görsel yapıldı.

Koreografi gerçekleştirilirken de statta şarkıcı Tarkan'ın 'Bir oluruz yolunda' şarkısı çaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı