Beşiktaş'tan Yunan taraftarların "çirkin" pankartına kınama

Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü, Yunanistan temsilcisi Panionios ile oynanan basketbol maçında ev sahibi taraftarın açtığı küfür ve hakaret içeren pankartı kınadı. Kulüp, bu tutumun milli değerlere açık bir saldırı olduğunu belirterek hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımının Yunanistan temsilcisi Panionios'a konuk olduğu maçta ev sahibi takım taraftarının açtığı küfür ve hakaret içerikli pankartı kınadı.

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası B Grubu 18. ve son haftasında konuk olduğu Panionios'u 40 sayı farkla 114-74 yendi. Maç öncesi Yunan taraftarlar, Beşiktaş Kulübüne ve siyah-beyazlı taraftarlara küfür ve hakaret içeren ifadelerin yer aldığı pankart açtı.

Açılan pankartla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'mızın BKT Avrupa Kupası'nda Yunanistan temsilcisi Panionios ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada kulübümüzü, taraftarlarımızı, Türk Polis Teşkilatı'nı ve milli-manevi değerlerimizi hedef alan alçakça ve provokatif pankartı en ağır şekilde kınıyor ve lanetliyoruz. Bu çirkin saldırı yalnızca Beşiktaş'a değil, Türk milletinin onuruna, tarihine ve kutsallarına yönelmiş açık bir nefret eylemidir. Hiçbir spor organizasyonu, hiçbir platform; düşmanlığı, ırkçılığı ve milli değerlerimize yönelik hakareti meşrulaştıramaz. Sporun birleştirici ruhunu kirleten bu ahlaksız ve hadsiz tavrı asla kabul etmiyoruz. Beşiktaş JK olarak bu provokasyonun sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması ve benzer rezaletlerin tekrar yaşanmaması adına EuroLeague yönetimi nezdinde tüm hukuki ve idari girişimlerimizi kararlılıkla başlatmış bulunuyoruz."

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak

