Beşiktaş, Osayi'den sonra Fenerbahçe'nin bir yıldızını daha istiyor

Gelecek sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor.

OSAYI'DEN SONRA EMRE MOR

Bu doğrultuda Beşiktaş'ta sürpriz bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, sağ bek transferi için Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Bright Osayi-Samuel ile görüşmelere başlamıştı. Kartal'dan Osayi'den sonra bir hamle daha geldi.

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer, hızlı bir kanat oyuncusu isterken aradığı ismi yönetime sundu. Deneyimli teknik adamın geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren ve Fenerbahçe'ye geri dönen Emre Mor'u kadrosunda görmek istediği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin, Fenerbahçe'den ayrılması beklenen milli oyuncuyu cüzi bir miktar karşılığında renklerine bağlamayı hedeflediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 2026 yılında sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon çıktığı 22 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.