Beşiktaş Orkun Kökçü'nün transferini bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Beşiktaş Orkun Kökçü'nün transferini bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi
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Beşiktaş'ın Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi için anlaşmaya vardı. Milli oyuncunun cuma günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Süper Lig devi Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün transferinde mutlu sona ulaştı.

ANLAŞMA TAMAM

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş ile Benfica, Orkun Kökçü'nün transferi konusunda her konuda sözlü olarak anlaşma sağladı. Haberde, Siyah-beyazlıların Orkun Kökçü'nün 25 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ve 5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında takıma katılacağı ifade edildi. Beşiktaş'ın milli futbolcu için Benfica'ya toplamda 30 milyon euro ödeyeceği dile getirildi.

CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA

Öte yandan Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. Portekiz basınında A Bola'nın haberine göre; Milli oyuncunun cuma günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ OLACAK

Milli futbolcu, 25 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ve 5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında transfer olması halinde Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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