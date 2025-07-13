Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün Sağlık Kontrolünü Tamamladı

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Beşiktaş, milli futbolcu Orkun Kökçü ile transfer görüşmelerinin başladığını duyurdu. Kökçü, sağlık kontrolünden geçerek Beşiktaş'a katılma sürecini ilerletti.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu milli futbolcu Orkun Kökçü, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çeşitli tetkiklere tabi tutuldu.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Kökçü, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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