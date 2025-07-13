Beşiktaş, Orkun Kökçü ile Transfer Görüşmelerine Başladı
Beşiktaş, 24 yaşındaki milli futbolcu Orkun Kökçü ile transfer görüşmelerine başladı. Kökçü, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçti.
BEŞİKTAŞ'ın transfer görüşmelerine başladığı 24 yaşındaki milli futbolcu Orkun Kökçü, sağlık kontrollerinden geçti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Transfer görüşmesine başladığımız Orkun Kökçü, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Kökçü; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor