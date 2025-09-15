Beşiktaş, Orkun Kökçü için TFF'ye gidiyor
Beşiktaş, RAMS Başakşehir karşılaşmasında kırmızı kart gören Orkun Kökçü içim TFF'ye gidiyor. Siyah-beyazlılar, milli oyuncuya gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesi için TFF'ye başvuru yapacak.
Süper Lig devi Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan RAMS Başakşehir maçında kırmızı kart gören milli oyuncu Orkun Kökçü için harekete geçti.
BEŞİKTAŞ TFF'YE GİDİYOR
Beşiktaş, maçın son anlarında oyundan atılan Orkun Kökçü'nün cezasının iptali için TFF'ye gidecek. Siyah-beyazlı yönetimin Orkun'un gördüğü kırmızı kartta kasti bir harekette bulunmadığını, VAR ve orta hakemin niyet okuduğunu düşünerek kırmızı kart fikrinde birleştiğini TFF'ye sunacak.
BAŞVURU YAPILACAK
Beşiktaş Kulübü avukatlarının gerekli belgeleri hazırlayarak TFF'ye başvuruyu en kısa sürede yapacağı ve olumlu bir haber beklediği öğrenildi.